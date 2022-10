Nach dem Tod von Jîna Mahsa Amini gehen nach wie vor täglich tausende Menschen im Iran für Frauenrechte auf die Straße. Weltweit kam es zu Protestaktionen, die teils brutal niedergeschlagen wurden. So wie in Kabul, wo die Taliban in die Menschenmenge feuerten. Für Samstag, 8. Oktober, ist nun auch in Karlsruhe eine Solidaritätsbekundung angekündigt. Diese ist um 13 Uhr am Kirchplatz St. Stephan in der Erbprinzenstraße, gegenüber der Landesbibliothek. Die Kundgebung soll von möglichst vielen Organisation, Initiativen und Einzelpersonen durchgeführt werden. Sie wird bislang von der Feministischen Intervention, der IL Karlsruhe, dem Migrant_innenverein, dem Kurdischen Gesellschaftszentrum, DIDF, dem Aktionskreis Internationalismus (AKI Karlsruhe), Antirassistische Initiative Grenzenlos und Giordano-Bruno-Stiftung unterstützt. „Jin Jiyan Azadî“ , zu deutsch: Frau Leben Freiheit, lautet das Thema der Aktion, zu der Bürger und Bürgerinnen herzlich eingeladen sind.