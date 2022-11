Zum Vorsitzenden für weitere drei Jahre wählte die Mitgliederversammlung des Fördervereins Sozialstation – ehemals Krankenbetreuungsverein – erneut Harald Seiter. Für den verhinderten Vorsitzenden leitete dessen Stellvertreter Berthold Simon die Versammlung. Simon bleibt auch Geschäftsführer des Fördervereins.

Verabschiedet wurden Kamilla Fried nach 30 Jahren als Beisitzerin, Lieselotte Werle und Horst Kinner nach 15 Jahren. Michael Schmidt war bereit, von Dieter Wiebelt das Amt des Schriftführers zu übernehmen. Wiebelt bleibt im Vorstand als Beisitzer ebenso wie Tobias Simon. Neu gewählt wurden Dieter Anton und Rudi Schäfer. Als Kassenprüfer bestätigt wurden Albrecht Renner und Dieter Strohbach.

Sozialstation bekommt neues Fahrzeug

Simon, auch stellvertretender Vorsitzender der Sozialstation, informierte über deren Angebote und Begünstigungen für Mitglieder des Fördervereins. Einstimmig beschlossen wurde, der Sozialstation ein neues Fahrzeug zu spenden.

Sich und ihre Arbeit als „Gemeindeschwester plus“ in den Verbandsgemeinden Kandel und Hagenbach sowie der Stadt Wörth stellte Angelika Drodofsky vor. Wer ihre Hilfen, die auch die kleinen Dinge des Lebens erleichtern, in Anspruch nehmen und möglichst lange in der eigenen Wohnung verbringen möchte, kann sie unter Telefon 07271 131151, Büro in der Keltenstraße 15a, erreichen.