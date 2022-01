Mehr als 1000 Corona-Impfungen seit Jahresbeginn: Damit hatte niemand gerechnet, als sich die beiden Allgemeinmediziner Dr. Thomas Dambach aus Kandel und Dr. Rainer Fritz aus Wörth entschlossen, in der Kandeler Stadthalle ein Impfangebot zu unterbreiten. Es gibt weitere Termine.

Unterstützt durch die Verbandsgemeindeverwaltung Kandel und durch die Stadt, die ihre Halle kostenlos zur Verfügung stellte, wurden in den ersten Wochen des Jahres viele Booster-Impfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Verwendet werden Impfdosen von Moderna und Biontech. Kein Impfstoff musste wegen Ablauf des Verfallsdatums entsorgt werden, heißt es. Die räumlichen Voraussetzungen in der Stadthalle seien sehr gut. Es gebe kaum Wartezeiten und niemand muss auf der Straße und in der Kälte ausharren.

In der Kandeler Stadthalle wird nach Termin geimpft, den man sich über die Internetadresse www.terminland.eu/VG-Kandel besorgen kann. Wem dies nicht von zu Hause aus gelingt, dem hilft die Verbandsgemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 07275 960124 in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr. In Ausnahmefällen kann man auch ohne Termin zu den Impfzeiten in die Stadthalle kommen.

Bürgermeister Volker Poß von der Verbandsgemeinde und der Erste Beigeordnete der Stadt Kandel, Michael Gaudier, appellieren an die Bevölkerung, dieses Impfangebot anzunehmen. Gerade jetzt, angesichts der Gefährdungen durch die Omikron-Variante des Corona-Virus, sei es besonders wichtig, einen vollständigen Impfschutz zu haben, so die beiden Kommunalpolitiker. Neben den Ärzten unterstützen auch Freiwillige der kommunalen Teststation der Verbandsgemeinde sowie des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr die Aktion. Koordiniert wird die Impfaktion von Mike Schönlaub von der Verwaltung, dem Stadtbeigeordneter Michael Gaudier eine „hervorragende Organisationsarbeit“ bestätigte.

Unter der Leitung der beiden Ärzte Dr. Dambach und Dr. Fritz gibt es weitere Impftermine am Freitag, 21. Januar von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 22. Januar, von 11 bis 13 Uhr.

Info

Mitzubringen sind Personal- und Impfausweis sowie Krankenkassenkarte. Kinder unter 18 Jahren werden nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft. Nicht geimpft werden Kinder unter 12 Jahren. Boosterimpfungen sind nur dann möglich, wenn die zweite Impfung länger als drei Monate zurückliegt und sie von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen ist.