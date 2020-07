Sechs Lehrer der Berufsbildenden Schule (BBS) Germersheim haben zum Schuljahresende die Schule verlassen. Schulleiter Alexander Ott verabschiedete seine Kollegen zeitgemäß im Hof. Drei Kollegen wechseln die Schule, darunter die Pädagogische Direktorin Gaby Münke.

Obwohl viele Lehrkräfte 20 bis 30 Jahre lang an der Schule waren, werde ihnen das Schuljahr 2019/2020 wohl in besonderer Erinnerung bleiben, sagte Ott. Statt das letzte Schulhalbjahr ihrer Karriere entspannt ausklingen zu lassen, vollbrachten sie organisatorische Meisterleistungen und erlebten in kürzester Zeit einen deutlichen, längst überfälligen Digitalisierungsschub. „Auch in der Vergangenheit fanden sie mit hohem persönlichen Engagement flexible und individuelle Lösungen für Fragen und Problemstellungen in ihren Fachbereichen oder zugunsten der ganzen Schule“, loben Schulleiter und Kollegen zum Abschied.

Michaela Burckschat war seit 1999 Lehrerin für katholische Religion und Körperpflege. Sie hat für die Einrichtung eines professionell ausgestatten Friseursalons gesorgt. Jetzt beginnt die Passivphase ihrer Altersteilzeit. Sie ist politisch engagiert und hat gerade eine Ausbildung zur Kultur- und Weinbotschafterin begonnen.

Manfred Geiselhart war seit 1994 an der Schule. Er unterrichtete die Fächer Elektrotechnik und Sport. In seiner Freizeit war er Trampolin-Trainer.

Michaele von Malotka unterrichtete seit 1992 Deutsch und Französisch in Germersheim und war auch an der BBS Speyer tätig. Nach 28 Jahren Lehrtätigkeit wird sie auf eigenen Wunsch ein Jahr früher als geplant in den Ruhestand versetzt.

Ralph Müller wird ebenfalls vorzeitig in den Ruhestand versetzt.

Dieter Müller begibt sich in die sogenannte Passivphase des vorgezogenen Ruhestands. 2007 kam der „Seebär“ an die BBS Germersheim. Der Mann, der alles reparieren kann, möchte auch in Zukunft weiterhin viel reisen und Motorrad-Oldtimer fahren.

Ursula Steiner war seit 1999 an der BBS Germersheim tätig. Die Diplom-Betriebswirtin und Diplom-Handelslehrerin unterrichtete BWL, VWL, Wirtschaftsgeographie und Deutsch. Sie war über 15 Jahre lang Verbindungslehrerin.

Bettina Barnickel war 17 Jahre lang Schulsozialarbeiterin an der BBS. Jetzt übernimmt sie im Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim Koordinationsaufgaben in der Jugendbildung.

Detlef Schmitz, seit 2006 an der BBS Germersheim/Wörth, war als Lehrer für Altenpflege, Biologie und katholische Religion an beiden Standorten eingesetzt. Schmitz wechselt als Referent zur ADD in Neustadt.

Gabriele Münke, Pädagogische Direktorin, wird neue Schulleiterin an der BBS Wirtschaft in Worms.