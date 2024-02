Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christian Schuster will Ortsbürgermeister in Schwegenheim werden. Der SPD-Spitzenkandidat, der auch die Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat anführt, soll am 8. März offiziell nominiert werden.

Schuster ist der erste Kandidat, der seinen Hut in den Ring geworfen hat und Bodo Lutzke (FWG) im Amt nachfolgen will.