[Aktualisierung: 15 Uhr]. Wegen der Havarie eines Schubverbandes gesperrt ist der Rhein zwischen Philippsburg und Hafen Germersheim. Am Sonntagabend hat sich bei einem talwärts fahrenden Kohlefrachter, an dessen Bug ein Leichter befestigt war, dieser aus bisher noch nicht geklärten Umständen gelöst. Der Leichter trieb dann in Richtung Speyer. Die Havarie ereignete sich gegen 18.35 Uhr. Nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mannheim wird derzeit noch die Breite und Tiefe der Fahrrinne ausgemessen, weil der Schiffsführer des havarierten Schiffes von Untiefen gesprochen hatte, die möglicherweise zu dem Unfall geführt haben. Talwärts fahrende Schiffe müssen derzeit auf Höhe des Germersheimer Hafens halten, bergwärts fahrende Schiffe zwischen Lingenfeld und Philippsburg. Das WSA hofft, dass die Wasserstraße noch heute, Montag, wieder freigegeben wird. Das hänge von den Ergebnissen der Untersuchung ab.