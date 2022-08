Gleich zwei Wasserrohrbrüche gab es am Mittwoch im Gebiet der Stadt Wörth. Während die Auswirkungen auf dem Dorschberg nur die Lilienstraße und die nähere Umgebung betrafen, ist in Büchelberg der gesamte Ort betroffen.

Für Büchelberg wurde sogar über die Katastrophenschutz-Dienste Nina und Katwarn informiert: „Aufgrund eines Wasserrohrbruchs steht im Ortsbezirk Büchelberg derzeit nur eine gering begrenzte Menge an Wasser zur Verfügung.“ Die Bewohner des Ortes wurden aufgefordert Brauchwasser nur in dringenden Fällen zu verwenden, auch um im Notfall genügend Löschwasser für die Feuerwehr zur Verfügung zu haben.

Wie schon beim Bruch des Wasserrohrs zwischen Wasserturm und Ort im März (wir berichteten) hat die Feuerwehr wieder eine Wasserausgabe an der katholischen Kirche eingerichtet. Laut Informationen der RHEINPFALZ ist dieses mal jedoch ein anderes Rohr betroffen.

Sowohl in Büchelberg als auch in Wörth sollen die Reparaturarbeiten am Mittwoch gegen 17 Uhr abgeschlossen sein, so die Schätzung der zuständigen Stellen.