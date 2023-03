Ein 77 Jahre alter Mann war am Samstag um 17.20 Uhr mit seinem Fahrrad in der Mannheimer Straße in Richtung Ostring unterwegs. In Höhe der Rintheimer Landstraße ließ er eine entgegenkommende Straßenbahn durchfahren und wollte dann trotz Rotlicht die Gleise überqueren, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Offensichtlich übersah es dabei, dass eine weitere S-Bahn , die in dieselbe Richtung fuhr. Der Fahrradfahrer wurde erfasst und unter der Bahn eingeklemmt. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.