Zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht zur Folge hatte, kam es am frühen Mittwochmorgen auf der B35 in Fahrtrichtung Bruchsal. Der 59-jähriger Fahrer eines orangefarbenen LKW fuhr gegen 5.45 Uhr auf der B35 von Heidelsheim kommend in Richtung Bruchsal. Auf Höhe einer Firma für Transporte und Baustoffe setzte ein weißer Fiat Ducato zum Überholen an und nötigte einen bislang unbekannten Lasterfahrer im Gegenverkehr auf den rechten Fahrbahnrand auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss an den Überholvorgang scherte der Fiatfahrer mit geringem Abstand vor dem orangefarbenen Lkw ein. Der Fahrer versuchte vergeblich durch Bremsen einen Auffahrunfall zu verhindern. Im Anschluss flüchtete der Fiat Ducato, das Kennzeichen konnte abgelesen werden. Zeugen, insbesondere der geschädigte Fahrer des Lasters im Gegenverkehr, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bruchsal, Telefon 0721 7260, zu melden.