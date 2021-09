Ein offenbar psychisch kranker Mann verletzte am frühen Montagnachmittag zwei Polizeibeamte in der Pforzheimer Straße. Passanten hatten am Montag gegen 14 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Mann auf dem Radweg entlang der Pforzheimer Straße laut herumschrie und Passanten belästigte. Schon beim Aussteigen wurden die Beamten körperlich attackiert und beleidigt. Es gelang schließlich, den Mann am Boden zu fixieren und zu fesseln. Er leistete aber weiter heftige Gegenwehr. Dadurch zogen sich beide Beamte leichte Verletzungen zu, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Da offenbar eine psychische Erkrankung bei dem 39-Jährigen vorlag, wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.