Heftigen Widerstand gegen einen Polizeibeamten leistete am Montagnachmittag ein 29-jähriger Mann. Ein Polizeibeamter zog sich dabei eine Verletzung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zwei Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe kontrollierten am Montag, gegen 16.45 Uhr ein Kleinkraftrad im Bereich der Theodor-Heuss-Allee. Das Fahrzeug war mit zwei jungen Männern besetzt, dem 26-jährigen Fahrer sowie dessen 29-jährigem Sozius. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen Sozius offenbar deutlichen Marihuana-Geruch fest. Als sie ihn damit konfrontierten, ergriff er die Flucht, konnte jedoch von einem der Beamten nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Bei der anschließenden Festnahme wehrte er sich. Nur mit Hilfe des zweiten Beamten konnte der Mann fixiert werden. Während der Festnahme verletzte sich ein Polizist an der Hand. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem 29-Jährigen wurde bei der Durchsuchung eine größere Menge Marihuana gefunden. Er wird angezeigt. Der 26-jährige Fahrer gab gegenüber der Polizei an, vor Antritt der Fahrt Marihuana geraucht zu haben. Daher wird auch er angezeigt.