Ein 36-jähriger Mannheimer schlug in der Nacht zum Donnerstag in der Wilhelmstraße in der Karlsruher Südstadt einen Polizeibeamten und verletzte ihn. Gegen den mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Mann wurde nach einer Kontrolle zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Dabei griff der aus Mannheim stammende Mann unvermittelt die eingesetzten Beamten an und schlug einem Polizisten mit der Faust gegen das Ohr. In der Folge leistete er bei seiner Festnahme massiven Widerstand und war nur unter großem Kraftaufwand zu fixieren. Der Mann wurde anschließend in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeipräsidiums Karlsruhe gebracht. Ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.