Immer noch unterschätzen viele Autofahrer die Gefahr, die von einer Handynutzung während der Fahrt ausgeht. Jeder zehnte Verkehrstote musste sterben, weil Ablenkung im Spiel war, zitiert die Polizei die Statistik. Einem 50-jährigen Autofahrer wurde am Donnerstag der kurze Griff ans Handy zum Verhängnis. Er fuhr auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Speyer mit etwa 130 Stundenkilometern. Kurz vor der Anschlussstelle Germersheim Süd nahm er sein Handy für wenige Sekunden in die Hand. Bei dieser Geschwindigkeit legt man in nur einer Sekunde 36 Meter im Blindflug zurück. Während dem kurzen „Checken der Nachrichten“ kam er mit seinem Autonach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Dabei erlitt der Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, berichtet die Polizei: „Unser eindeutiger Appell lautet: Während der Fahrt Finger weg vom Handy!“