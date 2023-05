Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir haben keinen Pflegenotstand, sondern eine Pflegekatastrophe.“ So drastisch bezeichnet Petra Geiger, die Pflegedienstleiterin der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim, den derzeitigen Zustand in der Pflege.

Petra Geiger kennt sich in der Materie Pflege bestens aus. Kürzlich hat sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum in der Sozialstation gefeiert. Die Situation in der Pflege hat sich Geiger zufolge