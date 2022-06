Es ist schon gute Tradition, dass am letzten Sonntag im Juni der Verband der Gartenbauvereine Saarland-Pfalz zum „Tag der offenen Gartentür“ einlädt. Im Kreis Germersheim können mehrere Gärten besichtigt werden.

Am 26. Juni können sich von 10 bis 18 Uhr Pflanzenliebhaber in den ganz unterschiedlichen Anlagen Inspirationen für den eigenen Garten holen. Oder sie können sich auch einfach nur eine kleine Auszeit im idyllischen Grün gönnen. Auf dem 1200 Quadratmeter großen Grundstück von Otto Reichert in Zeiskam durchschreiten die Besucher zunächst den bäuerlichen Museumshof mit vielen alten Gegenständen aus Haushalt und Landwirtschaft, bevor sie bei Livemusik in eine mediterrane Welt eintauchen. „Pfälzer Sandstein trifft mediterran“ nennt Reichert seinen Garten mit Sandsteinmauer, Sitzplätze, Teich sowie verschiedenen Blüh- und Zierpflanzen. Nur wenige Meter weiter, ebenfalls in der Friedhofstraße, laden Rosemarie und Heinz Lechner in ihren bäuerlichen Garten mit Sommerblumen, Stauden, Blütensträuchern, Rosen und kleinem Teich ein. Der Garten geht über in eine gepflegte Wiese mit Obstgehölzen und Hühnerhaltung.

Obst- und Gartenbauverein Schwegenheim dabei

Seit über 20 Jahren gibt es die Aktion der „Offenen Gartentür“. In diesen langen Zeit haben die Teilnehmer immer mal wieder gewechselt. Urgesteine sind dabei die Gärten von Roland Häfele und Peter Hamburger in der Rappengasse 11 in Rheinzabern sowie von Roswitha und Karlheinz Bierweiler sowie ihren Nachbarn Kornelia und Gerhard Schirmer im Bellheimer Maxburgring. Im Garten von Familie Schirmer beantwortet diesmal von 13 bis 17 Uhr Pflanzendoktor Hartmut Pauli vom Gartencenter Edesheim Fragen zum Thema Garten, Pflanzen und Schädlingen. Jeder darf seine kranke Pflanze mitbringen, Pauli steht mit Rat und Tat zur Seite.

Ebenfalls immer dabei ist der Obst- und Gartenbauverein Schwegenheim mit seinem idyllisch am Wald gelegenen vereinseigenen Kräutergarten. Anneliese Somerlik lädt in Sondernheim in ihren Familien-Wohngarten im Akazienweg 5 ein. „Kein Schaugarten, keine Gartenarchitektur. Kein Garten zur Selbstversorgung, dafür ein artenreicher, lebendiger, blühender Garten zum Verweilen und Entdecken“, wirbt sie für ihr kleines Paradies. Einen abwechslungsreichen Garten versprechen Elke und Herbert Seither in Ottersheim.

Ein kleiner Garten geprägt von Sammelliebe, Selbstversorgung und verschiedenen Stilrichtungen. Hinter der Hoftür des kunterbunten Hauses in der Rappengasse 37 in Rheinzabern verbirgt sich der charmante Garten in drei Bereichen von Agnes Linnea Weisheit: der Hof, ein von Obst und Raritäten geprägter hinterer Gartenteil und eine große Dachterrasse mit Hochbeeten und weiteren Obstgehölzen in Kübeln.

Teilnehmer

Bellheim, Roswitha und Karlheinz Bierweiler, Maxburgring 13.

Bellheim, Kornelia und Gerhard Schirmer, Maxburgring 9, Telefon 07272 775755, www.schirmer-green-room.de.

Germersheim-Sondernheim, Anneliese Somerlik, Akazienweg 5.

Ottersheim, Elke und Herbert Seither, Altsheimer Weg 5.

Rheinzabern, Roland Häfele und Peter Hamburger, Rappengasse 11, Telefon 07272 74263, www.lepetitparadis.de.

Rheinzabern, Agnes Linnea Weisheit, Rappengasse 37

Schwegenheim, Obst- und Gartenbauverein, Bahnhofstraße/Oberer Waldacker, Vorsitzender Gerhard Horter, Telefon 06344 2712.

Zeiskam, Rosemarie und Heinz Lechner, Friedhofstraße 12a, Telefon 06347 6626.

Zeiskam, Otto Reichert, Friedhofstraße 39.

Info

www.gartenbauvereine.de