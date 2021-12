Heute, Mittwochmittag, wird der neue Verkehrskreisel bei der Sparkasse in Richtung Orffstraße für den Verkehr freigegeben. Das teilt der Erste Beigeordnete der Stadt, Baudezernent Sascha Hofmann, auf Nachfrage mit. Das Ende des ersten Bauabschnitts zur Umgestaltung der Straße An der Hochschule rückt damit näher.

In der kommenden Woche werden die Poller und Steine auf Höhe der Bäckerei Schwab am Königsplatz entfernt. „Dann werden wir eine Fahrprobe machen, damit wir wissen, wie viel Platz beispielsweise ein Müllfahrzeug benötigt“, sagt Hofmann weiter. Wenn nach der Winterpause der zweite Bauabschnitt angefangen werde, werde auch die Straße An der Hochschule von der Königstraße bis zur Fronte Beckers gesperrt. Autofahrer müssen dann über die Orffstraße und 17-er-Straße entlang des Königsplatzes und Finanzamtes zur Ludwigstraße in die Innenstadt fahren.

Gleichzeitig wird es eine Sperrung oder teilweise Sperrung am oberen Ende der Königstraße auf Höhe der Arztpraxis geben, weil ein Baukran gestellt werden muss, sagt Hofmann. Hier müsse man sehen, wie viel Sicherheitsbereich der Kran benötige.