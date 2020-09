Auf Initiative des Turn- und Gymnastikvereins findet am Kerwesonntag, 27. September, ab 20 Uhr die Premiere des „Lämerscher Kerwe Open Air“ im Hof des Bürgerhauses statt. Gezeigt wird der Film „Hiwwe wie Driwwe. Pfälzisch in Amerika“. Der Film nimmt den Betrachter mit auf die Spurensuche von Douglas Madenford durch Pennsylvania und die Pfalz und zeigt, „wo und wie noch pälzisch gebabbelt wird of dere Welt“. Die Veranstaltung findet im Freien statt, weshalb warme Jacken und flauschige Decken von Vorteil sind. Die gebotenen Abstandsregeln sind einzuhalten. Eigene Speisen und Getränke, beispielsweise der traditionelle Kerweschoppen, dürfen mitgebracht werden. Es wird ein Unkostenbeitrag von fünf Euro erhoben. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.