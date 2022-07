Kreis Germersheim. Ein unerwarteter Anblick bietet sich den Kreisbürgern am Samstag, 9. Juli. Dann findet zwischen 14 und 18 Uhr ein sogenannter Kraftfahrzeug-Marsch des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes statt. Einsatzfahrzeuge sind in einer Kolonne unterwegs, für die besondere Regeln gelten.

Hintergrund der Übung seien die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie andere aktuelle Großschadenslagen, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands. Bei solchen Einsätzen müssten große Einheiten und Verbände schnell verlegt werden. „Um im Einsatzfall die Kraftfahrzeuge des DRK sicher bewegen zu können, muss auch der Kfz-Marsch geübt werden“, schreibt das DRK.

Hierzu wird eine Strecke von Kandel über die A65 nach Wörth und Hagenbach, dann auf der B9 Richtung Speyer, über die Ausfahrt Schwegenheim/Harthausen bis zum Messplatz Germersheim im geschlossenen Verband gefahren.

Das DRK weist darauf hin, dass für geschlossene Verbände die für den gesamten Fahrverkehr einheitlich bestehenden Verkehrsregeln gelten. Eine solche Kolonne erkennt man daran, dass alle Fahrzeuge mit Abblendlicht fahren. Außerdem sind alle Fahrzeuge mit einer blauen Flagge auf der Fahrerseite gekennzeichnet, lediglich das letzte Fahrzeug hat eine grüne Flagge. Das erste und das letzte Fahrzeug hat ein blaues Blinklicht.

Die gesamte Kolonne gilt als ein Fahrzeug. Deshalb wird sie auch am Stück Bereiche wie zum Beispiel Kreuzungen oder Ampeln überfahren. „Das Einfahren in eine Kolonne ist untersagt“, heißt es in der Mitteilung abschließend.