Ein Küchenstudio ist das, was der Stadt Wörth noch fehlt. Dieser Meinung ist Eugen Oberdörfer-Kandlin. Und aus diesem Grund eröffnet er am Samstag, 23. März, im ehemaligen Sparkassen-Gebäude ein solches.

„Für mich ist es das erste Mal, dass ich ein Küchenstudio eröffne“, sagt Eugen Oberdörfer-Kandlin. Damit gehe ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Sieben Jahre hat er als Küchenfachberater gearbeitet, verfügt also über ausreichend Erfahrung in diesem Metier. Zuvor war er als selbstständiger Immobilienmakler tätig. Das Ziel, wieder als Selbstständiger tätig zu werden, hat er nie aus den Augen verloren. „Durch Corona ist das Vorhaben ein bisschen ins Stocken geraten. Aber jetzt hat alles gepasst“, sagt Oberdörfer-Kandlin.

Mit alles gepasst, meint er nicht zuletzt die Immobilie: das ehemalige Sparkassen-Gebäude in der Ottstraße 2. „Das Gebäude ist von der Größe genau richtig, es ist überschaubar und gemütlich, das ist ideal“, betont der 47-Jährige, der aus Karlsruhe stammt, aber schon seit 2011 mit seiner Frau in Wörth lebt. Das Gebäude gehört der Sparkasse. Mit der sei er sich sehr schnell einig geworden. Die Umbauarbeiten waren aufwendig, haben sich auch ein bisschen verzögert, aber bis zur Eröffnung am 23. März wird alles fertig sein.

„Nur hochwertige Produkte im Angebot“

Ein riesiges Studio mit Dutzenden Ausstellungsküchen sei nie sein Ziel gewesen. Natürlich gibt es bei ihm verschiedene Modelle und unterschiedliche Stile zu besichtigen. „Aber entscheidend ist das persönliche Gespräch mit den Kunden. Die Leute kommen mit ihren individuellen Vorstellungen, und wir werden Ideen entwickeln, um die bestmöglich umzusetzen“, verspricht Oberdörfer-Kandlin. Er spricht dabei immer von „wir“, wobei er allein arbeitet, Angestellte sind vorläufig nicht vorgesehen. Bei Bedarf wird seine Frau im Küchenstudio mithelfen. Ansonsten arbeitet er mit festen Monteuren zusammen, die Aufbau übernehmen, und mit Speditionen, die die Küchen ausliefern.

„Wir haben hier nur hochwertige Produkte im Angebot“, sagt Oberdörfer-Kandlin. Die Küchen stammen alle von Hecker Küchen aus Loffenau im Kreis Rastatt, die Küchengeräte sind von Siemens, Miele oder Bora. „Da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle, und die ist bei hochwertigen Produkten höher.“

Die offizielle Eröffnung wird am Samstag von 11 bis 19 Uhr gefeiert. Von 14 bis 19 Uhr bietet das Weingut Heintz aus Minfeld eine Weinverkostung an.

Info

Oberdörfer Küchen GmbH, Ottstr. 2, 76744 Wörth, Telefon 07271 4987325

www.Oberdoerfer-Kuechen.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag durchgehend von 10 bis 18 Uhr