Die Literatur zur Germersheimer Stadtgeschichte ist um ein Werk reicher: Vor wenigen Tagen ist im Verlag Regionalkultur (Ubstadt-Weiher) die „Kleine Geschichte der Stadt Germersheim“ erschienen. Autor ist der Germersheimer Stadthistoriker und RHEINPFALZ-Mitarbeiter, Ludwig Hans, der in den zurückliegenden Jahrzehnten mehrere Bücher und zahlreiche Aufsätze zur Geschichte von Stadt und Region veröffentlicht hat. Die „Kleine Geschichte der Stadt Germersheim“ zeichnet fundiert, in kompakter Form und gut lesbar die Entwicklung und bewegte Geschichte der ehemaligen kurpfälzischen Oberamtsstadt und späteren bayerischen Garnisons- und Festungsstadt bis in die Gegenwart nach. Ergänzt wird der Text durch eine übersichtliche Zeittafel und eine bibliografische Auswahl mit den wichtigsten Werken zur Geschichte Germersheims. Das 176 Seiten starke Werk verfügt über einen festen Einband und 93 zumeist farbige Abbildungen.

Die „Kleine Geschichte der Stadt Germersheim“, ISBN 978-3-95505-262-1, ist zum Preis von 19,90 Euro im Buchhandel erhältlich.