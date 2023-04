Marco Görreßen hat eine Kfz-Prüfstelle im Gewerbegebiet Neun Morgen eröffnet. Er sucht noch einen Ingenieur.

Der 39-jährige Ingenieur Görreßen hat sich zu dem Schritt in die Selbständigkeit entschieden, weil „ich viel mehr als bisher auf die Kunden eingehen möchte.“ Er sei Kfz-Prüfer aus Leidenschaft und sehe nicht nur das Fahrzeug, das er in seiner Werkstatt auf die Verkehrstauglichkeit untersuche. „Ich sehe mich viel mehr als Dienstleister, sehe die Kunden hinter dem Auto.“ Der Rheinzaberner studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik. Nach dem Studium ging er zur Dekra. Neun Jahre lang habe er hier kundenorientiert gearbeitet und sich einen festen Kundenstamm aufgebaut.

Als in seiner Heimatgemeinde ein unbebautes Grundstück im Gewerbegebiet frei wurde, kaufte er das Gelände direkt neben der Bahnstrecke. Er errichtete eine Halle, in der zwei Fahrzeuge parallel untersucht werden können. Kunden begrüßt er in seinem „Wohnzimmer“ – dem großen Empfangsbereich. „Ich habe ein Faible für Antiquitäten und Gebrauchtes“, erzählt Görreßen. Ein Emaille-Schild als Deko mit dem Aufdruck „Schott Bräu Rheinzabern“, einer Brauerei, die jahrzehntelang in der Gemeinde ansässig war, ist ein Hinweis darauf. Die Büroebene wurde als Zwischenetage über dem Empfangsbereich angelegt.

Ingenieur gesucht

Neben dem Chef arbeiten in dem Ingenieurbüro zwei weitere Prüf-Ingenieure, eine Mitarbeiterin für die Verwaltung, außerdem absolviert ein Student den praktischen Teil seines dualen Studiums bei Marco Görreßen. Das neue Prüfbüro ist bereits gut mit Terminen ausgelastet, und die umsatzstarken Monate kämen erst noch, so der Inhaber. Deshalb sucht er ab sofort einen weiteren Prüfingenieur als Mitarbeiter.

Zum Angebot gehören amtliche Dienstleistungen, wie die turnusmäßige Hauptuntersuchung. Es vergibt amtliche Schadstoffplaketten, bietet Gasprüfungen an oder begutachtet Oldtimer für die H-Kennzeichen-Erteilung. Außerdem bietet das Team externe Sachverständigenleistungen (UVV/BGV-Prüfungen) an.

Info

Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag ab 8 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag bis 17 Uhr, Montag und Donnerstag bis 18 Uhr. Am ersten und dritten Samstag im Monat ist von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Adresse lautet Neun Morgen 27a, Telefonnummer 07272 9558080, E-Mail hallo@pruefstelle-rheinzabern.de; www.pruefstelle-rheinzabern.de