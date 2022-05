KANDEL. 2020 begann der Naturkindergarten Bienwald seine Arbeit in Kandel. In diesem Jahr erhält der Kindergarten mit inzwischen 20 Kindern schon seine erste überregionale Auszeichnung: Die Projektkoordinatorin von „Rhein Main Fair“, Katrin Conzelmann-Stingl, überreichte eine Urkunde mit der Auszeichnung “Faire Kita“.

Diese Bezeichnung erhält eine Kita, in der globales Lernen zum Alltag der Kinder gehört und in der die Leitung mit Erzieherinnen und Erziehern sowie den Eltern Verantwortung für einen nachhaltigen Konsum übernimmt. In Rheinland-Pfalz ist der Naturkindergarten Bienwald die fünfte Kita, die dazu ernannt wurde. „Kitas mit der Auszeichnung ,Faire Kita’ sind Orte gelebter Solidarität und Vorreiter in der Bildung für nachhaltige Entwicklung für Kinder“, erläutert Conzelmann-Stingl.

Dabei werde der Blick für andere Regionen der Welt und vor allem für die Auswirkungen, die unser Handeln und der Konsum in Deutschland auf andere Regionen hat, geschärft. „Auch wenn unsere globalisierte Welt komplex ist, ist der Zugang über tägliche Konsumgüter wie Bananen, Orangen, Kakao oder Textilien ein guter Weg, mit Kindern an den globalen Zusammenhängen unseres Lebens zu arbeiten“, so Conzelmann-Stingl.

„Woher kommen die Bananen?“

„Wir haben über ein Jahr durch verschiedene Projekte und Aktionen unseren Beitrag zur fairen Beschaffung und Bildungsarbeit geleistet, und es geht natürlich weiter“, erläutert Lea Lautenschläger, eine der Initiatoren für die Gründung des Naturkindergartens Bienwald. 2019 haben sie dazu mit einer Elterninitiative den eingetragenen Verein gegründet, der aus einem fünfköpfigen Leitungsteam besteht und für die Kita verantwortlich ist.

Heinrich Reich aus dem Leitungsteam berichtet von verschiedenen Projekten. So lautete eine der ersten Fragen: „Wo wohne ich überhaupt?“ Als im Weltatlas Deutschland markiert wurde, meinte ein Kind: „Ich wohne nicht in Deutschland, sondern in Kandel.“ Oder: „Woher kommen die Bananen? Wie kommen die nach Deutschland?“ „Wir haben alles bildlich dargestellt, Schiffe und Lastwagen gebaut, Spielgeld hergestellt, Kinder als Kapitän oder Käufer eingeteilt und damit ein globales Gerechtigkeitsspiel in Szene gesetzt. Da kam dann die Frage auf: „Wenn eine Person dabei kein Geld erhält, ist das fair?“ Die Kinder fanden heraus, dass alle eigentlich gleich behandelt werden müssten, was eine wichtige Erkenntnis war“, erzählt Reich. Andere Beispiele sind: Wie entsteht ein T-Shirt? Oder: Woher kommt das Getreide? Was wird damit? Auch die Herstellung von Apfelsaft wurde gemeinsam produziert.

Naturschule soll gegründet werden

Jetzt wird der Verein Naturkindergarten Bienwald auch die Gründung einer „freien Naturschule Kandel“ vorantreiben. „Da sich unsere Lehr- und Erziehungsziele an dem Rahmenplan für Grundschulen in Rheinland-Pfalz orientieren, wird unsere freie Naturschule Kandel eine Ersatzschule sein. Der Unterricht findet in einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe für die Klassenstufen 1 bis 4 statt. Das Lernen erfolgt in Gemeinschaft. Die Natur und der Wald als Lernumgebung bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Unterrichtsfächer und Lernbereiche hautnah zu erfahren“, heißt es in dem heraus gegebenen Infoblatt.