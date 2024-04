Der Musikverein „Seerose“ plant in diesem Jahr wieder das Vatertagsfest, wie es in einer Mitteilung heißt. Im September wird zudem einen Tagesausflug und am 9. November ein Konzert veranstaltet. Zudem werden verschiedene Einladungen von befreundeten Musikvereinen angenommen. Der Verein wird weiterhin von drei gleichberechtigten Vorsitzenden geleitet, die von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt wurden.

Neuwahlen

Vorsitzende: Yvonne Schindler, Sonja Felz und Maarten Schroen. Beisitzer: Klaus Gehrlein, Ulrich Kreger, Marek Felz, Moritz Scherrer, Sandra Hoffmann und Martin Kalesse. Kassenführerin: Sofie Schindler, Jugendleiterin: Petra Scherrer. Schriftführerin: Isolde Dörzapf. Kassenprüfer: Joachim Burger und Max Huber.