Auch (Ehe)paare, die mit Abstand zu anderen Menschen gemeinsam bummeln oder spazieren gehen, müssen in Karlsruhe eine Maske tragen – es sei denn, sie halten auch untereinandern einen Abstand von 1,50 Meter ein. Die entsprechende Verordnung gilt seit Samstag.

Die „Allgemeinverfügung über infektionsschützende Maßnahmen aufgrund steigender Infektionszahlen in der Stadt Karlsruhe“ wurde wegen der steigenden Zahl von Corona-positiv getesteten Menschen erlassen. Sie enthält eine Maskenpflicht auf „öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen sowie auf allgemein zugänglichen Spiel- Sport- und Festplätzen“, es sei denn, dass der Mindestabstand zu anderen Menschen eingehalten werden kann. Ausnahmen gelten nur für Kinder unter 6 Jahre, für Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind und beim Essen und Trinken.

Das Ordnungsamt der Stadt begründet die strenge Regelung damit, dass damit künftig bei Kontrollen Diskussionen über den Familienstand der Betroffenen vermieden werden sollen.

Zudem dürfen bei privaten Treffen nur noch 10 Menschen zusammenkommen. Ausnahmen für Familien gibt es nicht, es sei denn, alle leben in einem Haushalt zusammen. In Gaststätten ist um 23 Uhr Schluss, der Verkauf von Alkohol wird ebenfalls eingeschränkt.

Bei Corona-Kontrollen am Wochenende im Stadt- und Landkreis Karlsruhe fiel die Resonanz überwiegend positiv aus, so die Polizei. Allerdings musste in Philippsburg eine Hochzeitsfeier aufgelöst werden.

Bereits am späten Freitagabend fielen den Beamten am Karlsruher Schlossvorplatz zwei jeweils etwa 25-köpfige Personengruppen auf, die gemeinsam Alkohol konsumierten und Musik hörten. Die Angesprochenen reagierten auf die Aufforderung zur Einhaltung der aktuellen Regelungen kooperativ und entfernten sich in Kleingruppen in unterschiedliche Richtungen.

Am späten Sonntagvormittag bemerkte eine Streife des Polizeireviers Philippsburg an einem Anwesen in der Skalstraße in Philippsburg auffällig viel Personenverkehr. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dort eine Hochzeit mit über 40 Gästen, jedoch ohne Hygienekonzept gefeiert wurde. Die Feier musste daher vorzeitig beendet werden.