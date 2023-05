Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Raiffeisen Agrarhandel GmbH fährt ihr Angebot zurück: Geschäftskunden werden in Winden weiter versorgt. Doch der Haus- und Gartenmarkt schließt. Was die Geschäftsleitung zu den Gründen sagt und welche Märkte in der Region noch betroffen sind.

Die Tage für den Haus- und Gartenmarkt der Raiffeisen Agrarhandel GmbH am früheren Güterbahnhof in Winden sind gezählt. Nur noch bis zum Stichtag für die Inventur