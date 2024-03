Ein Spaziergänger hat am Freitagnachmittag am Altrheinarm bei Neuburg eine männliche Leiche entdeckt. Diese wurde im Auftrag der Polizei von der Feuerwehr Neuburg geborgen. Der Mann muss schon vor einiger Zeit gestorben sein, die Leiche ist teilweise schon skelettiert. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Landau übernommen. „Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen“, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Leichnam wird obduziert. Man erhoffe sich so, Erkenntnisse über die Todesursache zu gewinnen. Parallel wird versucht, die Identität des Mannes zu ermitteln. Papiere oder persönliche Gegenstände hatte er keine bei sich. „Die Identität festzustellen, wird schwierig, vermutlich geht das nur über den Zahnstatus“, so der Sprecher der Kriminalpolizei. Wo der Mann herkommt beziehungsweise wie er ins Wasser gelangt ist, ist ebenfalls noch völlig unklar.