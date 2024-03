Sachschaden an der Mittelleitplanke in Höhe von zirka 3500 Euro entstand nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 6.30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 bei der Ausfahrt Bellheim-Nord. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie lediglich Fahrzeugteile und ein Kennzeichen vorfinden. Von dem Fahrer und dem Auto fehlte zunächst jede Spur. Ein Fahrstreifen in Richtung Speyer musste zwecks Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt konnte das Unfallfahrzeug im Stadtgebiet aufgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte auch die Identität des 22-jährigen Fahrers geklärt werden. Der Fahrer dürfte laut Polizei in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.