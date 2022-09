Die Kultur- und Museumsnacht findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. In den vergangenen zwei Jahren wurde die Kumuna wegen der Pandemie abgesagt. 2022 zeigt man sich von der Stadt Germersheim jedoch bestrebt, sie am Freitag, 4. November, stattfinden zu lassen. „Wir sind uns bewusst, dass es nicht einfach werden wird, in dieser doch kurzen Vorbereitungszeit Programmpunkte zu erstellen, die wir eventuell doch kurzfristig absagen müssen“, wird Bürgermeister Marcus Schaile in einer Pressemitteilung zitiert. Aber man sei zuversichtlich, dass man gemeinsam mit allen Teilnehmern wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen könne.

Die Abgabefrist der Programmpunkte wurde auf Freitag, 30. September, festgelegt. Kontakt: kultur@germersheim.eu oder 07274 960-217.