Im Hinblick auf den ruhenden Verkehr beschloss der Rat, dass auf dem Parkplatz P2 beim Jugendzentrum in der Hauptstraße statt drei zukünftig zehn öffentliche Parkplätze ausgewiesen werden sollen. Zwischen 9 und 18 Uhr soll man dort mit Parkscheibe bis zu zwei Stunden kostenlos parken dürfen. Die Ausweisung der zusätzlichen Kurzzeitparkplätze hat laut Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) ein Gewerbetreibender beantragt, der auf einen höheren Bedarf verwiesen hatte, weil dort ein Eiscafé und eine Bäckerei mit Café erweitert worden seien.

Eine Parkscheibenregelung soll auch am Parkplatz bei der Festhalle in der Zeiskamer Straße eingeführt werden. Dort sollen Pkw künftig sechs Stunden parken dürfen, Lkw soll dies indes verboten werden. Hintergrund sind, so war im Rat zu hören, Dauerparker, die dort teils über mehrere Tage ihre Fahrzeuge abstellen, weshalb Besucher von Veranstaltungen in der Festhalle oft keinen Parkplatz mehr bekämen.