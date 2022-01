Das „kleine Impfzentrum“ in der Stadthalle Kandel hat am Montag seinen Betrieb aufgenommen. Es ist eine gemeinsame Impfkampagne der Stadt und Verbandsgemeinde, die von den federführenden Impfärzten Dr. Rainer Fritz und Dr. Thomas Dambach, Helfern des DRK Kandel und der Verwaltung sowie weiteren Ehrenamtlichen unterstützt und organisiert wird. Die Organisation am ersten Impftag verlief gut und flüssig, teilt Stadtbürgermeister Michael Niedermeier am Dienstag mit. Am ersten Tag seien rund 150 Menschen geimpft worden. Die Impfungen für Menschen ab 12 Jahren finden in der Stadthalle bis Sonntag an folgenden Tagen statt: Mittwoch und Freitag, 16 Uhr bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag, 11 bis 15 Uhr. Ob das Angebot über diese Woche hinaus aufrechterhalten bleibt, ist noch in Klärung.

Info



Impfwillige ab 12 Jahren können sich unter www.terminland.eu/VG-Kandel anmelden. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, hilft die Verwaltung unter der Telefon 07275 960124 (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr) bei der Terminbeschaffung. Zur Impfung müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Personalausweis, Impfausweis, Krankenkassenkarte (auch bei Privatversicherten). Kinder unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Nicht geimpft werden können Kinder unter 12 Jahren. Boosterimpfungen sind nur dann möglich, wenn die zweite Impfung länger als drei Monate zurückliegt.