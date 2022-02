Am Rottenbach, an der Wasserstaustufe in Höhe der Unterführung der L540 (Straße nach Rheinzabern), wird es kein Wasserkraftrad geben. Der Abfluss aus dem Rottenbach hat weder das nötige Volumen für eine Rad-/Turbinenanlage mit Speicherkraftwerken noch genügend Geschwindigkeit für eine Strömungskraftanlage. Das hat die Prüfung für den Einbau eines solchen Wasserkraftwerks ergeben. Die CDU-Fraktion hatte diese Prüfung und einen möglichen Einbau vorgeschlagen. Die Verwaltung hat in Anbetracht der Kosten und naturschutzrechtlicher Belange empfohlen, eine solche Lösung für den Rottenbach nicht weiterzuverfolgen. Dies wurde dem Gemeinderat mitgeteilt. Dennoch erteilte der Ortsgemeinderat der Verwaltung einstimmig den Auftrag, auch die anderen Rülzheimer Gewässer zu überprüfen.