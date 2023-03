Die Neupotzer Theatergruppe Kauderwelsch widmet sich in ihrem neuen Stück einem Gefühl, das in Bhutan, dem kleinen Staat im Himalaya-Gebirge, seit dem 17. Jahrhundert Staatsziel ist: Es geht um das Glück. Um das Gefühl, das scheinbar aus dem Leben der meisten Menschen verschwunden ist.

Kürzlich hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz von Bhutans Ministerpräsident Lotay Tshering, als er Deutschland besuchte, das „Bruttonationalglück“ erklären lasse. Ein nationales Glück? „Wir, das Schauspielensemble, stellten fest, dass wir hier in Deutschland trotz aller Krisen nicht im Elend leben, es den meisten gut geht“, erzählt die Regisseurin Marianne Stein. Sie hatte im letzten Sommer die Idee für das neue Projekt „Glückslos“. Trotzdem werde unter dem Eindruck der ausklingenden Pandemie, neuer Katastrophen wie Krieg und Klimawandel, viel gejammert, die positiven Momente im Leben ausgeklammert, Freude und Glück einfach nicht mehr gelebt. Diesem umgreifenden Trübsinn möchte Kauderwelsch mit seiner „fantastischen Glücksrevue“ etwas entgegensetzen.

Pantomime und Musik

In den vergangenen Monaten hat Stein mit zehn Darstellern, zwei Assistenten und zwei Technikern eine schwungvolle Revue einstudiert. Sie bietet in zehn Blöcken Rezepte zum Glücklichsein. „Unsere Darstellungsformen sind vielgestaltig“, so Marianne Stein. Wir singen, wir tanzen, es gibt Performances, pantomimische Elemente oder auch gesprochene Dialoge.“ Da die meisten Szenen selbsterklärend sind, werde nur wenig moderiert. Das quirlige Treiben der Akteure werde durch Livemusik untermalt. Bei den Liedern, deren Texte oft abgeändert wurden, griff Stein ausschließlich auf deutsche Stücke zurück; sie thematisieren alle das Glück.

Die Proben fanden zunächst räumlich beengt im Kellersaal des Pfarrheims statt, weil das Kulturhaus ständig belegt sei, so Stein. Das Ensemble möchte zeigen, dass Glück viele Facetten hat und durch noch so kleine Dinge ausgelöst und bestärkt werden kann: ein roter Luftballon, ein frisches Ei, eine wohlklingende Melodie, ein schönes Gedicht oder stimulierende Gesichtsgymnastik und Tai-Chi.

Info

Premiere ist am Freitag, 21. April, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am Samstag, 22. April, 20 Uhr, Sonntag, 23. April, 19 Uhr, Freitag 28. April und Samstag, 29. April jeweils 20 Uhr und am Samstag, 29. April, 16 Uhr als Familienvorstellung; Kartenvorverkauf im Schublädl Neupotz, Hauptstraße 10, Telefon 07272 5763 oder unter www.kauderwelsch-theater.de