Am Montag, gegen 15.50 Uhr schlug in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Karlsruhe-Oberreut ein Blitz in ein Spielgerüst ein. Ein 17-jähriger Junge, der sich dort in unmittelbarer Nähe befand oder eventuell direkt durch den Blitz getroffen wurde, musste laut Polizeibericht mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Drei weitere Jugendliche, die sich ebenfalls zum Zeitpunkt des Einschlags auf dem Spielplatz befanden und dem 17-Jährigen zur Hilfe eilten, wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Bei ihnen konnten bislang keine Verletzungen festgestellt werden.