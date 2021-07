Die Lingenfelder Jugend hat den Wunsch nach einer Dirtbike-Bahn geäußert, also nach einem Parcours für spezielle Fahrräder, insbesondere für Sprünge und Tricks. Darüber informierten Ortsbürgermeister Kropfreiter und die Beigeordnete Bianca Dietrich (beide SPD) im Ortsgemeinderat. Allerdings stünden der Gemeinde kaum Flächen für so ein Gelände zur Verfügung. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wäre das Gebiet am alten Klärwerk grundsätzlich nutzbar. Es sollen weitere Gespräche mit den beteiligten Behörden stattfinden. Die finanziellen Auswirkungen sind aktuell noch nicht genau abzuschätzen.