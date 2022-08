JOCKGRIM. Fast alle Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz feiern in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. In Jockgrim wird dieses Ereignis mit verschiedenen Aktionen begangen. Dazu gehört ein Jubiläumslauf, der für Sonntag, 2. Oktober, geplant ist.

Damit sich jeder, der daran teilnehmen möchte, auch sportlich darauf vorbereiten kann, ruft die Verbandsgemeinde schon jetzt alle Sportler zur Teilnahme auf. „Jogger, Renner, Geher und jeder der Lust an Bewegung hat sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen“, heißt es in dem Aufruf. Es werden zwei verschiedene Läufe angeboten; für Kinder gibt es einen Lauf über rund 1,4 Kilometer, für Erwachsene ist die Strecke mit rund 4,5 Kilometern länger. Die Teilnehmergebühr beträgt für Erwachsene 10 Euro und für Kinder 8 Euro. In der Startgebühr enthalten sind Erfrischungsgetränke und ein Finisher-T-Shirt.

Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung. Preise gibt es für die größte Gruppe, die oder den ältesten Teilnehmer, die oder den jüngsten Teilnehmer sowie für alle, die im Oktober 1972 in der Verbandsgemeinde Jockgrim geboren wurden, vorgesehen. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 1. September.

Fragen zum Jubiläumslauf und dessen Sponsoring beantworten Angelique Müller (07271 599-113(, Vanessa Rauch (07271 599-106) und Martina Jochem (0727 599-180) und sind per E-Mail möglich an jubilaeumslauf@vg-jockgrim.de.

Info

www.50jahre.vg-jockgrim.de, dort auch Links für Einzel- und Gruppenanmeldungen