Kandel. Auf Kandeler Gemarkung dürfen jetzt doch Windräder errichtet werden. Die künftigen Betreiber aus Wörrstadt haben ihre ursprünglichen Pläne abgeändert.

Einstimmig sprach sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima- und Umweltschutz jetzt dafür aus, dass auch auf der Kandeler Gemarkung Windenergieanlagen errichtet werden können. Noch im April 2021 hatte der Ausschuss einen solchen Grundsatzbeschluss noch zurückgestellt, weil die Firma Juwi aus Wörrstadt damals Windräder in der Nähe von Kandel-Höfen errichten wollte. Jetzt hat Juwi seine Pläne geändert und möchte im nordwestlichen Gemarkungsbereich, zwischen Kandel-Höfen und der Ortsgemeinde Winden, Windräder errichten. Von diesem Bereich aus ergibt sich eine direkte räumliche Verbindung zum Windpark Minfeld. Dieser wird ja erweitert. Neue Windräder werden errichtet, vorhandene durch neue und höhere Windenergieanlagen ersetzt. Eine Anpassung des Flächennutzungsplanes für den Windpark Minfeld wurde bereits eingeleitet. Jetzt muss der Flächennutzungsplan auch wegen der Windräder in Kandel geändert werden. Beide Vorhaben sollen nun zu einem Verfahren vereinigt werden, so die Vorlage der Verwaltung. Ehe man aber daran geht, wollte man eine Grundsatzentscheidung der städtischen Gremien. Jetzt hat der Stadtrat am 28. April das letzte Wort.