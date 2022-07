Die IGS in Rülzheim ist die größte Ganztagsschule in der Südpfalz. An ihrem Aufbau war Schulleiter Jürgen von Randow maßgeblich beteiligt. Nun geht er in den Ruhestand. Wenn auch nicht ganz freiwillig.

„Ich übergebe eine Vorzeigeschule, die in der ganzen Südpfalz anerkannt ist und ihres Gleichen sucht“, ist Jürgen von Randow überzeugt, der mit Ende des Schuljahres als Direktor der Integrierten Gesamtschule (IGS) in den Ruhestand geht. Er hätte gerne noch ein Jahr weitergemacht, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ betont, das Angebot dafür sei aber vom Bildungsministerium überraschend wieder zurückgezogen worden.

Der gebürtige Trierer von Randow (Jahrgang 1957) war im Januar 2019 nach langem Kampf zum Direktor der IGS ernannt worden. Seit 2015 war er deren stellvertretender Direktor. Zuvor leitete er elf Jahre lang die Burg-Landshut-Schule in Bernkastel-Kues. Aufbau und Konzept der IGS hätten ihn damals so gefesselt, dass er von der Mosel an die Pfalz wechselte, erklärte er damals bei seinem Amtsantritt. Sein Ziel sei die Weiterentwicklung der Schule, die Vernetzung mit der Wirtschaft und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung vor Ort gewesen. Das sei ihm gelungen.

Laufbahn auch als Journalist

Von Randow studierte in Kiel Politikwissenschaft, Geografie, Sport und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien, gleichzeitig volontierte er bei den Kieler Nachrichten. Durch einen Zufall fand er den Weg zu RTL und Sat.1. Später kamen auch noch Erfahrungen beim NDR und beim MDR dazu, deren Studios in Rostock und Dresden er half aufzubauen. „Ich will Schule verändern“, war seine Motivation, wieder in den Schuldienst zu wechseln. Als seine in Trier lebenden Eltern erkrankten, zog er zurück, um sie zu pflegen. Im Jahr 1999 begann er an der Maximin-Schule in Bitburg, dann wechselte er an die Burg-Landshut-Schule.

Während seiner mehr als siebenjährigen Tätigkeit in Rülzheim sei „viel bewegt“ worden, ist von Randow stolz. Mit 850 Schülern und mehr als 100 Mitarbeitern sei die IGS mittlerweile die größte Ganztagsschule in der Südpfalz. Alle Konzepte, Projekte und Strukturen habe er während seiner Amtszeit verändert, modernisiert und neu ausgerichtet. „Aus Visionen, Wünschen und Ideen ist ein Gesamtpaket zur Zufriedenheit der Schülerschaft, der Eltern und des Kollegiums entstanden.“ Daher könne er überall eine positive Bilanz ziehen, das Fazit könne sich „wirklich sehen lassen“, die Schule sei „fast perfekt“. Die Profiloberstufe sei ein Alleinstellungsmerkmal der IGS. Das Kollegium sei qualitativ und quantitativ analog der Schülerentwicklung um- und ausgebaut worden. Besonders wichtig ist für von Randow die Kooperation mit der IGS Rheinzabern, die mit einem Pilotprojekt für die beiden Oberstufenkurse in Informatik und Physik gestartet wurde und im nächsten Jahr weiter ausgebaut werden soll, um die Attraktivität beider Oberstufen durch höherwertige Angebote und entsprechende Alleinstellungsmerkmale weiter zu erhöhen. Später sollen die Profile der Schulen so angepasst werden, dass Kurse gemeinsam angeboten und beworben werden können.

Umzug nach Thüringen geplant

Großes Lob zollt er auch dem Landkreis, der die Schule mit allem ausgestattet habe, was eine moderne Schule haben sollte. Baulich und medial sei die Schule bestens aufgestellt. Auch die Vernetzung mit der Verwaltung und der Wirtschaft vor Ort sei sehr gut. Für die fünf möglichen Abschlüsse an der Schule gebe es im Ort und in der Umgebung gute Möglichkeiten, weiter ausgebildet zu werden oder gar studieren zu können. „Unsere Schüler müssen dafür nicht weggehen. Die IGS war während der Corona-Pandemie die letzte Schule im Bereich der ADD Neustadt, die Coronafälle hatte melden müssen. Alle Prüfungen hätten termingerecht durchgeführt werden können, „weil das zielführende und straffe Sicherheitssystem gut funktionierte“.

Nach seinem Ausscheiden will er an einer Akademie und einem Ministerium in Thüringen arbeiten, weshalb er in absehbarer Zeit dorthin umziehen werde. Dennoch wolle er der Pfalz verbunden bleiben. Ebenso will er sich dem AFRS-Bildungsservice und -management widmen, dessen Geschäftsführer er ist. Sein Ziel sei es jetzt, dass seine Frau „wieder die Nummer 1 in meinem Leben wird“. Ohne ihre Unterstützung sei vieles nicht möglich gewesen.

Bis ein Nachfolger für von Randow gefunden ist, wird sein bisheriger Stellvertreter Stefan Schank die Schule leiten.