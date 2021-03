Vermutlich Mitte vergangener Woche hat ein Hund beim Gassigehen in Feld und Wald bei Berg einen Giftköder gefressen und ist am vergangenen Freitag daran gestorben. Darüber informierte die Halterin, Josephine Wetzel, am Montag die RHEINPFALZ. Am Donnerstagabend habe ihr Hund, ein dreijähriger Dogo Argentino, plötzlich hohes Fieber bekommen. Beim Tierarzt habe der Hund unter anderem Bluttransfusionen und Infusionen erhalten – vergeblich. Der Tierarzt habe ihr gesagt, dass es wohl Rattengift gewesen sei. Da das Tier immer an der Leine „bei Fuß“ gelaufen sei, müsse er den Giftköder wohl im Vorübergehen gefressen haben, ohne dass es aufgefallen wäre. Für ihren zweiten Hund habe sie nun einen Netzkorb bestellt, damit ihm nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Um andere Hundehalter im Dorf zu warnen, seien Zettel aufgehängt worden mit entsprechenden Hinweisen. Aber auch in den sozialen Medien macht sie auf den Vorfall aufmerksam.

Weitere Vorfälle

Die Resonanz im Dorf sei groß gewesen. Einige Leute fürchteten nun nicht nur um ihre Hunde, sondern auch um ihre Kinder. Vor wenigen Tagen habe nach ihren Erkenntnissen ein weiterer Hund einen Giftköder gefressen, aber nach einem dreitägigen Tierklinikaufenthalt überlebt. Insgesamt habe es im vergangenen Monat sechs Vorfälle mit Giftködern gegeben, gestorben sei allerdings nur ihr Hund. Sie habe die Polizei über das Schicksal ihres Hundes informiert und soll nun aus Corona-Gründen online ihre Anzeige aufgeben. Die Polizei in Wörth bestätigte den Anruf der Frau, die besagten Vorfall geschildert habe. Die Anzeige liege aber noch nicht vor.