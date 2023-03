Temposünder hatte die Polizei am Donnerstag in Lingenfeld und Schwegenheim im Visier: In der Germersheimer Straße in Lingenfeld haben die Beamten zwischen 10.30 und 12 Uhr vier Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Zudem hatte einer das Handy am Ohr. In der Neustadter Straße in Schwegenheim wurde nur ein Fahrer erwischt, der zu schnell unterwegs war.