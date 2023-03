Die Pfälzer GuggeGlucke erhalten von der Gemeinde 650 Euro für die Errichtung einer Trennwand in der Kegelbahn im ehemaligen „Moby Dick“. Die GuggeGlucke waren bisher im Sitzungssaal des alten Feuerwehrgerätehauses untergebracht. Da die Gemeinde diesen Raum aber an die Verbandsgemeinde vermieten möchte, die diesen in Wohnraum für Flüchtlinge umwandeln will, musste die Kapelle weichen und in die Kegelbahn umziehen. Deren Raum ist aber sehr groß, wie der Verein in seinem Antrag betont, weshalb er so von den GuggeGlucke nicht genutzt werden kann. Daher soll er mit einer Holzwand abgeteilt werden. Die Kosten für das Material belaufen sich auf 650 Euro. Da die finanziellen Rücklagen aber wegen der Ausfälle durch die Corona-Pandemie aufgebraucht sind, bat der Verein die Gemeinde um Übernahme dieser Kosten. Die Arbeiten will der Verein in Eigenleistung ausführen. Zuschuss erhält der Verein nur, weil er für den Umzug nicht verantwortlich ist.