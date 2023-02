Die Betreuungsbehörde und die Betreuungsvereine des Landkreises Germersheim führen wieder einen Grundkurs für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer durch. Der Kurs umfasst fünf Abende und findet ab 6. März 2023, 19 Uhr, jeweils montags im Katholischen Pfarrzentrum, Am Deutschordensplatz 10 in Rülzheim statt. An den fünf Abenden erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die Arbeit eines gesetzlichen Betreuenden und erfahren, was sie bei der gesetzlichen Betreuung beachten müssen. Auch wird an einem Abend ein Facharzt über Krankheitsbilder informieren, die zu einer gesetzlichen Betreuung führen können. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro (Unkostenbeitrag). Anmeldung bis 1. März bei der Betreuungsbehörde, Jürgen Stegner, Tel. 07274 53-264 oder Kim Brandstetter, Tel. 07274 53-1860; bei der Arbeiterwohlfahrt, Christiane Lossin, Tel. 07275 8919; bei der Lebenshilfe, Holger Bast, Tel. 07271 5050341 oder beim SKFM (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer), Margareta Klein, Tel. 07274 7078211.