Auf große Resonanz stieß der Online-Infoabend der Solaroffensive „Kohle sparen mit Sonnenschein“ diese Woche, deren Gastgeber die Verbandsgemeinden Rülzheim und Römerberg-Dudenhofen waren. Viele Teilnehmer hatten sich eingewählt.

Besonders groß war das Interesse an der Kombination von Solaranlagen mit E-Mobilität und Wärmepumpen. Anfang Dezember fand die Online-Reihe ihren Abschluss mit den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Rülzheim. „Die Resonanz war enorm. Das zeigt, wie groß das Interesse der Pfälzerinnen und Pfälzer an erneuerbaren Energien ist“, so das Fazit von Carolin Sperk, Klimawandelmanagerin beim Bezirksverband Pfalz, und Julia Dreyer, Projektleiterin vom BUND Rheinland-Pfalz.

Am 23. März startete die „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“, die BUND Rheinland-Pfalz und Bezirksverband Pfalz gemeinsam mit 13 Pfälzer Kommunen veranstalteten. Bei den zweistündigen Online-Veranstaltungen berieten Expertinnen und Experten Interessierte kostenfrei über Solarstrom vom eigenen Hausdach. Klimaschutzmanager, Handwerker sowie Energieberater aus der Region erläuterten die Vorteile von Solarstrom und informierten über Fördermittel und Steuervorteile. Fragen zur Planung, Installation und zum Betrieb der Photovoltaik-Anlagen sowie zur Speicherung und zum Eigenverbrauch wurden beantwortet und die Nutzung von Solarkatastern vorgestellt. Insgesamt wählten sich fast 600 Interessierte bei den Info-Veranstaltungen ein. Um die große Nachfrage zu stillen, wird das Format im nächsten Jahr in weiteren Teilen von Rheinland-Pfalz aufgegriffen.