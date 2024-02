Südpfalz. Landwirte, Winzer, Gärtner, Hauswirtschafterinnen und Mitglieder anderer Berufsgruppen der Grünen Berufe, die 1974 ihre Meisterprüfung absolviert haben, werden am Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. Mai, die Goldenen Meisterbriefe von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz überreicht bekommen. Nach 50 Jahren könne es sein, dass nicht jeder Meister und jede Meisterin in den Datensätzen gelistet ist, teilt die Kammer mit. Damals sei noch dezentral mit Karteikarten und Namenslisten gearbeitet worden. Zahlreiche Absolventen der Meisterkurse von 1974 wohnen nicht mehr an der damals gemeldeten Adresse, und die aktuellen Anschriften seien häufig nicht zu ermitteln. Zudem können sich durch Heirat die Nachnamen geändert haben. Dennoch wolle man alle Jubilare erreichen. Die Landwirtschaftskammer bittet daher alle Meisterinnen und Meister der Grünen Berufe des Jahres 1974, sich bei der Bad Kreuznacher Kammerzentrale zu melden. Im dortigen Kurhaus wird auch die Feier im Mai stattfinden.

Info

Meldungen an die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Luna Schneberger, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, Telefon 0671 793178, E-Mail: luna.schneberger@lwk-rlp.de.