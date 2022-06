Aufgrund von Gleisbauarbeiten zwischen Karlsruhe und Wörth kommt es in der Nacht von Samstag, 25. Juni, auf Sonntag, 26. Juni, zu Einschränkungen beim Stadtbahnverkehr der Linie S5. Einzelne Bahnen verkehren abweichend vom regulären Fahrplan auf anderen Gleisen, zudem kann es zu Verspätungen kommen. Die Arbeiten finden zwischen 1.10 Uhr und 5.10 Uhr statt und betreffen den Abschnitt zwischen Wörth und Karlsruhe Rheinbergstraße. Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke zu beachten. Während der Gleisbauarbeiten steht in diesem Streckenabschnitt für beide Fahrtrichtungen nur ein Gleis zur Verfügung, wodurch sich Gleisänderungen ergeben. Bahnen der Linie S5 verkehren in Richtung Karlsruhe und Pforzheim über das Gleis der Gegenrichtung (Gleis der Züge in Richtung Wörth).

Folgende Bahnen sind in dieser Nacht von den Gleisänderungen betroffen: S5 (Zugnummer 85139) nach Pforzheim Hbf: 1.30 Uhr ab Maximiliansau West, 1.31 Uhr ab Maximiliansau Eisenbahnstraße, 1.33 Uhr ab Karlsruhe-Maxau;

S5 (Zugnummer 85055) nach Karlsruhe Tullastraße: 2.30 Uhr ab Maximiliansau West, 2.31 Uhr ab Maximiliansau Eisenbahnstraße, 2.33 Uhr ab Karlsruhe-Maxau;

S5 (Zugnummer 84919) nach Karlsruhe Rheinbergstraße (Anschluss nach Pforzheim Hbf): 3.30 Uhr ab Maximiliansau West, 3.31 Uhr ab Maximiliansau Eisenbahnstraße, 3.33 Uhr ab Karlsruhe-Maxau;

S5 (Zugnummer 84901) nach Pforzheim Hbf: 5 Uhr ab Maximiliansau West, 5.01 Uhr ab Maximiliansau Eisenbahnstraße, 5.03 Uhr ab Karlsruhe-Maxau.

Zusätzlich kann es bei diesen Zügen zu Verspätungen von bis zu acht Minuten kommen. Die Stadtbahnen in Richtung Germersheim und Wörth Badepark sind von den Bauarbeiten nicht betroffen und verkehren wie gewohnt.