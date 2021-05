Das Unternehmen Deutsche Glasfaser wird in der Verbandsgemeinde Lingenfeld das Glasfasernetz ausbauen. Laut Firmensprecherin Vanessa Schmeck haben in der Verbandsgemeinde insgesamt 43 Prozent der Haushalte bis Ende April einen Vertrag abgeschlossen, sodass auch in Lingenfeld und Schwegenheim, wo die Nachfrage etwas geringer als die notwendigen 40 Prozent war, das Netz ohne Baukostenbeteiligung für Kunden und Gemeinde ausgebaut werde. Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten sei bereits gestartet. „Zunächst werden wir festlegen, wo die Hauptverteilstationen aufgestellt werden und wie der Tiefbau ablaufen soll“, erläutert Projektleiter Jürgen Weck. Alle, die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden kontaktiert, damit Details zu ihren Anschlüssen geklärt werden können. Infos zum Projekt gibt es auch unter www.deutsche-glasfaser.de.