Die Bauarbeiter, die in Hatzenbühl Glasfaser-Leitungen verlegen sollen, seien noch „im Weihnachtsurlaub“, sagte Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel in der Einwohnerversammlung vergangene Woche. Viele würden Überstunden abbauen, weil sie im Vorjahr sechs Stunden pro Woche im Einsatz waren. Aber bald, noch im März, sollen die Arbeiten weitergehen. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat den Breitband-Ausbau für alle vier Orte in der Verbandsgemeinde Jockgrim übernommen. In Neupotz seien die Arbeiten „fast durch“, so Wünstel. Die Anschlüsse seien im zweiten Quartal des Jahres geplant. Ein Bürger hatte sich angesichts des Rückzugs der Firma aus Herxheim nach dem Sachstand in Hatzenbühl erkundigt. „Bei uns arbeiten sie verhältnismäßig zuverlässig“, sagte der Bürgermeister.