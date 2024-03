Am Mittwochvormittag hat die Polizei Germersheim an drei Orten die Geschwindigkeit im Straßenverkehr gemessen. In der Hauptstraße in Knittelsheim, der Postgrabenstraße in Bellheim und der August-Keiler-Straße in Germersheim wurden insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zudem mussten laut Polizei vier Gurtverstöße geahndet werden. An 20 Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. In Knittelsheim hatte ein Autofahrer während der Fahrt das Handy am Ohr. Auf ihn kommt ein Bußgeld von 100 Euro zu.