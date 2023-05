Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vielleicht klappt es ja diesmal. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Mittwoch einem Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser zu. Diese bietet an, jeden Haushalt mit einem Glasfaseranschluss zu verbinden. So könnte jeder sehr schnelles Internet erhalten. Vorher muss jedoch eine bestimmte Quote erreicht werden.

Nachdem die Deutsche Glasfaser an die Gemeinde herangetreten war, wollte der geschäftsführende Beamte der Verbandsgemeinde Kandel, Jens Forstner, erst einmal mit der Firma Innexio sprechen, die das