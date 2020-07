Vollständig ausgebrannt ist ein Gartenhaus in Neuburg. Nach angaben der Polizei wurde das Haus im Inneren vollständig zerstört. Der Schaden beläufst sich nach Schötzungen der Polizisten auf rund 10.000 Euro. Der Brand ereignete sich am Samstag gegen 12.05 Uhr. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugenhinweise an die Polizei unter 07271 92210.