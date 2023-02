Ein Bürger kritisiert, dass durch das Beet zwischen den Parkstreifen vor dem Ärztehaus Trampelpfade führen. Er vermisst einen befestigten Weg, den ihm der Bürgermeister zugesagt habe.

Das neue Ärztehaus ist bezogen und die Außenanlage fertig. Zwischen den zwei Parkplatz-Streifen vor dem Gebäude zieht sich ein Pflanzbeet. Wer von dem an der Straßenseite gelegenen Parkplatzstreifen zum Ärztehaus gelangen will, hat derzeit zwei Möglichkeiten. Entweder drumherum laufen oder, was einige Leute auch tun, durch das Beet hindurchlaufen. Das stört den Bellheimer Werner Klein. Zumal es wohl nicht wenige Leute seien, die sich den Umweg von seiner Schätzung nach 20 bis 30 Metern sparen. Das hätten ihm auch schon etliche Leute bestätigt. Zumal Trampelpfade bereits zu erkennen seien. Deshalb fordert er einen befestigten Übergang, einen Weg durch das Beet.

Darüber habe er vor einiger Zeit bei der Eröffnung des Ärztehauses auch mit Ortsbürgermeister Paul Gärtner gesprochen. Dieser habe ihm damals zugesagt, dass ein Übergang geplant ist, wenn der Grünstreifen angelegt wird. Inzwischen, so Klein, ist der Grünstreifen mit Rindenmulch und Sträuchern zwar angelegt, aber ohne befestigten Übergang.

Ortsbürgermeister Gärtner teilte auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass der Auftrag, einen Fußweg am Ärztehaus anzulegen , vergeben ist „und sollte zeitnah ausgeführt werden“.